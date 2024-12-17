Mersin Valisi Pehlivan Erdemli\'de

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Pehlivan, Tömük Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafı gezen Pehlivan, talepleri dinledi.
Pehlivan'a ziyaretinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara eşlik etti.
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