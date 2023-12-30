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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde Diyaliz Ünitesinde Moral Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde Diyaliz Ünitesinde Moral Etkinliği Düzenlendi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar için yeni yıl öncesi moral etkinliği düzenlendi. Hastane başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Köroğlu, etkinlikle hastaların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçladıklarını belirtti. Etkinlikte hastalar ve yakınları keyifli zaman geçirirken, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde Diyaliz Ünitesinde Moral Etkinliği Düzenlendi
30.12.2023 - 16:23,
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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar için yeni yıl öncesi moral etkinliği düzenlendi.

Hastanede organize edilen etkinliğe katılan hasta ve yakınları, keyifli zaman geçirdi.

Hastane başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Köroğlu, düzenledikleri etkinlikle dostluğu, muhabbeti paylaşmak istediklerini söyledi.

Hastalarının keyifli zaman geçirdiğini gördükçe sağlık çalışanları olarak mutluluk duyduklarını dile getiren Köroğlu, "Hastalarımızın tedavileri devam ederken onların rahatı, huzuru, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak en önemli görevlerimizden biridir. Ekibimizle sohbet eşliğinde programımızı tamamladık. Tüm hastalarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Etkinlik, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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