Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

31.05.2024 11:44
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Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Sergide ahşap boyamadan ev dekorasyonuna, iğne oyalarından geleneksel kıyafetlere, takılardan örgü oyuncaklara kadar üretilmiş çalışmalar beğeniye sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kurslara gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Yozgat, eğitimin hem sosyalleşme hem geleceğe hazırlanma hem de topluma uyum sağlama açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen katılımcılar, ürünleri inceleyerek emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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