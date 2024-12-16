Metal İşçilerinin Grevi Devam Ediyor... İşçiler: Grev Hakkımız Engellenemez - Son Dakika
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Metal İşçilerinin Grevi Devam Ediyor... İşçiler: Grev Hakkımız Engellenemez

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DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, işverenlerin çağrılarına rağmen grevlerin Hitachi'de 13. gününde, Schneider ve GridSolutions 4. gününde yüzde 100 katılımla devam ettiğini açıkladı. Birleşik Metal-İş Başkanı Özkan Atar, "Grevlerimiz, ilk günkünden daha kararlı ve inançlı bir şekilde devam ediyor. Yöneticilerimiz, uzmanlarımız, grev gözcülerimiz, fabrikaların önünde. Önceden aldığımız karar doğrultusunda MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik işletmesindeki üyelerimiz 19 Aralık'ta, Green Transfo fabrikasındaki üyelerimiz de 25 Aralık'ta grevlerini başlatacaktır." dedi.

16.12.2024 11:58
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(İSTANBUL)-

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, işverenlerin çağrılarına rağmen grevlerin Hitachi'de 13. gününde, Schneider ve GridSolutions 4. gününde yüzde 100 katılımla devam ettiğini açıkladı. Birleşik Metal-İş Başkanı Özkan Atar, "Grevlerimiz, ilk günkünden daha kararlı ve inançlı bir şekilde devam ediyor. Yöneticilerimiz, uzmanlarımız, grev gözcülerimiz, fabrikaların önünde. Önceden aldığımız karar doğrultusunda MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik işletmesindeki üyelerimiz 19 Aralık'ta, Green Transfo fabrikasındaki üyelerimiz de 25 Aralık'ta grevlerini başlatacaktır" dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası; GridSolutions, Hitachi Energy ve Schneider Elektrik'in de aralarında bulunduğu bazı fabrikalarda greve çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla grev "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.

Karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS'in yüzde 40 oranında ücret zammı tekliflini kabul etmeyerek grev kararı aldıklarını anımsatarak "Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4 işletmeye bağlı 10 fabrika için grevlerimiz ertelenmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu karar bir erteleme değil, yasaklamadır" açıklamasını yapmış ve hak arayışlarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

"Yüzde 100 katılımla devam ediyor"

Grevler devam ederken, işçiler de fabrika önlerinde "Grev hakkımız engellenemez", "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Asla teslim olmayacağız" sloganları attı. Birleşik Metal-İş Başkanı Özkan Atar da sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Atar şu ifadeleri kullandı:

"Grevlerimiz işverenlerin çağrılarına rağmen, Hitachi 13. gününde, Schneider ve GE Grid Solutions 4. gününde yüzde 100 katılımla, ilk günkünden daha kararlı ve inançlı bir şekilde devam ediyor. Yöneticilerimiz, uzmanlarımız, grev gözcülerimiz, fabrikaların önünde. Önceden aldığımız karar doğrultusunda MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik işletmesindeki üyelerimiz 19 Aralık'ta, Green Transfo fabrikasındaki üyelerimiz de 25 Aralık'ta grevlerini başlatacaktır. Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz; çelik iradeli metal işçilerini teslim alamazsınız, onların mücadeleci sınıf sendikası Birleşik Metal-İş'in kalelerinden bir tek çivi sökemezsiniz. İnançla yolunda yürüyen tüm üyelerimizi yürekten kutluyorum. Metal İşçisi kazanacak, işçi sınıfımız kazanacak!"

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Arıtaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metal İşçilerinin Grevi Devam Ediyor... İşçiler: Grev Hakkımız Engellenemez - Son Dakika

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