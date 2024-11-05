Metrobüs Yolunda Protesto

Beylikdüzü'nde, boş araçların duraklarda yolcu almamasına tepki gösteren bir kadının metrobüsün önünü kesmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Henüz ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı.
Bir süre burada bekleyen yolcu, boş araçların durmamasına kızıp metrobüs yoluna indi.
Kadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı.
Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü.
Olay, duraktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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