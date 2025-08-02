Mevlit ve Yağmur Duası Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mevlit ve Yağmur Duası Programı

Mevlit ve Yağmur Duası Programı
02.08.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Müftülüğü ve Engelliler Derneği işbirliğiyle mevlit ve yağmur duası yapıldı.

Sakarya Müftülüğü ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde mevlit ve yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki dernek binasında bir araya gelen katılımcılar, afet ve kuraklıklar sebebiyle mevlit okundu, dua edildi.

Programa, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, Sakarya Müftülüğü İl Engelli Koordinatörlüğünden Arzu Geloğlu ve Turan Ayra, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, diğer ilgililer, engelli bireyler ve yakınları katıldı.

Programın ardından katılımcılara aşure ikramı yapıldı.

SAÜ tanıtım günleri düzenledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2025 YKS sınavı sürecine yönelik 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde tanıtım günleri düzenledi.

Tanıtım günlerinde aday öğrenciler, üniversite kampüsüne gelerek fakülte stantlarında bölümler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Engelliler, sakarya, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlit ve Yağmur Duası Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim
Sabah söndürülen yangın öğleden sonra yeniden başladı, vatandaşlar da müdahaleye katıldı Sabah söndürülen yangın öğleden sonra yeniden başladı, vatandaşlar da müdahaleye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi Dikkat çeken Gazze mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor!
Denizli’de miras anlaşmazlığında kan aktı Denizli'de miras anlaşmazlığında kan aktı

17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
21:33
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
21:11
Adana’da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
21:07
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu
Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
20:50
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü
20:48
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
20:14
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
19:41
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
19:13
Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı
Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 17:20:54. #7.12#
SON DAKİKA: Mevlit ve Yağmur Duası Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.