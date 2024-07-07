Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının doğu bölgeleri hariç tüm bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi. Yarın için 4 ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.