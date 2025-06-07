Mezarlıkta Ayı Alarmı - Son Dakika
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Mezarlıkta Ayı Alarmı

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07.06.2025 02:02
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Mezarlıkta Ayı Alarmı
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Karabük'te bir mezarlık yanında görüntülenen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mezarlık yanına inen ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü mezarlık yanında bir ayıyı fark ederken o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde ayının bir süre sonra mahalle içerisinde koşarak gözden kaybolduğu yer alıyor.

Kaynak: İHA

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