Mezitli Belediye Başkanı Depremzedelere Moral Verdi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle depremde ailelerini kaybeden üniversite öğrencilerine psikolojik destek sağlamak için Aquapark'ta düzenlenen moral etkinliğine katıldı.

Başkan Tuncer, depremde ailelerini kaybeden üniversite öğrencileri ile Mezitli Belediyesi Aquapark'ta bir araya geldi. Tuncer, depremzedelere desteklerinin süreceğini vurgulayarak, "Mezitli'yi her zaman eviniz gibi görmelisiniz, kapımız size daima açık. Ben her zaman yanınızdayım" dedi.