Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Yeni Yıl Mesajını Yayınladı - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Yeni Yıl Mesajını Yayınladı

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında sevgi, hoşgörü ve birliktelik vurgusu yaparak daha iyi bir Mezitli için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

30.12.2024 13:18  Güncelleme: 14:09
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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kadınların, çocukların yüzlerinin güldüğü, kan dökülmeyen, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl diliyorum. Yeni yıl, umutlarımızı büyütüp birlikteliğimizi güçlendirsin. Hep birlikte daha iyi bir Mezitli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayımladı. Tuncer, mesajında, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, 2024 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana, Mezitli'miz için birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin her köşesine hizmet götürmek, çocuklarımızın gülen yüzlerinde mutluluğu görmek ve kadınlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştık. Mezitlimizi, hep birlikte daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirdik.

2025 yılına girerken, daha büyük hedefler ve daha güzel projelerle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Meclisimizde alınacak kararlarla, yeni yılda da barışın, huzurun ve dayanışmanın hakim olduğu bir Mezitli için var gücümüzle çalışacağız.

Kadınların, çocukların yüzlerinin güldüğü, kan dökülmeyen, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl diliyorum. Yeni yıl, umutlarımızı büyütüp birlikteliğimizi güçlendirsin. Hep birlikte daha iyi bir Mezitli için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Yeni Yıl Mesajını Yayınladı - Son Dakika

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