Mezitli'de Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Her vatandaşımız için Mezitli'de yaşamanın farkını göstermek için çaba sarf ediyoruz. Her yönüyle yaşanabilir bir Mezitli inşa ediyoruz, bu yolda durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, Bakan Tuncer'in göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği projeler ile vatandaşların beğenisini topluyor.

Belediye, Kadın Üretici Pazarları ve Kadın Aile Atölyeleri projeleri ile kadınların ekonomik ve sosyal yaşamını desteklemeye devam ederken; çocukların eğitimine de büyük önem veriyor. Yeni kreşler açarak ve mevcut kreşleri geliştirerek ilçede çocukların daha iyi bir geleceğe adım atmasını hedefleyen Mezitli Belediyesi, atölyelerde çocuklar için eğitim ve kursları sürdürüyor. Eğitim desteği, konserler, sosyal etkinlikler ve kurslar ile gençler daha aktif bir Mezitli'de yaşama imkanı buluyor.

İleri yaştaki vatandaşları da unutmayan Mezitli Belediyesi, Aktif Yaş Alma Merkezleri, çorba dağıtım aracı, Tandır Evi ve Emekli Evleri ile yaşlıların sosyal hayata katılımını artırıyor. Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli rampaları, sahil erişilebilirliği ve sosyal destek çalışmaları da hayata geçiriliyor.

Emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla Kent Lokantası ve Emekli Evleri projelerini de hayata geçiren Tuncer, esnaf ziyaretleri ve sahil projeleriyle ilçe esnafını desteklemeye devam ediyor.

Sahilleriyle ünlü Mezitli'nin kıyı şeridinde baştan sona yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, sosyal donatılar ve peyzaj düzenlemeleriyle sahiller, modern bir görünüme kavuşuyor. Mezitli'de ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Tuncer, proje ve çalışmalara ilişkin olarak, "Her vatandaşımız için Mezitli'de yaşamanın farkını göstermek için çaba sarf ediyoruz. Her yönüyle yaşanabilir bir Mezitli inşa ediyoruz, bu yolda durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.