Mezitli Sahil Şeridinde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Mezitli Sahil Şeridinde Yeni Düzenlemeler

Mezitli Belediyesi, sahil şeridinde bisiklet ve yürüyüş yolları ile sosyal tesisler yapma çalışmalarına başladı. Başkan Tuncer, projelerin bölgeyi güzelleştirmeyi ve vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

13.02.2025 14:05  Güncelleme: 14:49
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(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli'nin sahil şeridinde yapılacak yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal tesisler ile duş alanlarında incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

Mezitli Belediyesi, Mezitli'nin sahil şeridini yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Sahilde yapılacak düzenlemeler kapsamında yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal tesisler ile duş alanları vatandaşların hizmetine sunulacak. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sahil bölgesinde ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunarak çalışma yapılacak yerleri inceledi.

"Çeşitli sosyal donatılarla bölgeyi zenginleştirmeye hazırlanıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer, "Mezitli'mizin eşsiz sahilinde hayata geçireceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolları için alanda incelemelerde bulunduk, ekiplerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği çeşitli sosyal donatılarla da bölgeyi zenginleştirmeye hazırlanıyoruz. Mezitlimiz için çalışmaya, güzelleştirmeye ve yenilikler katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mezitli her geçen gün daha güzel hale geliyor"

Sahil esnafı ve vatandaşlar, sahillerin her yıl daha da güzelleştiğini belirterek projeleri desteklediklerini dile getirdi.

Mezitli'de yaşayan Emine Akarca, "Belediyemizin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Geçen yıl ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması sayesinde rahatça deniz keyfi yapabildik. Şimdi de yeni yürüyüş yolları ve sosyal alanlar yapılacağı müjdesini öğrendik. Mezitli her geçen gün daha güzel hale geliyor" diye konuştu.

Önceki yıllarda büyük ilgi gören ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetinin bu yıl da devam edeceğini belirten Başkan Tuncer, Mezitli sahillerini herkes için daha konforlu ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Başkan Tuncer, kentin göz bebeği sahil bölgesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yeni sosyal tesislerin yanı sıra artırılacak hizmetlerle Mezitli'nin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Sahil Şeridinde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

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