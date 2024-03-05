ÇEKİM TARİHİ: 3 Mart 2024
1. Törenden çeşitli görüntüler
3. Törenden çeşitli görüntüler
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların aileleri Pazar günü, uçağın kayboluşunun 10. yıldönümünde bir araya geldi.
Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'un da katıldığı Kuala Lumpur'daki anma töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalar, sunumlar ve şiir dinletileri ile olayın yıldönümü anıldı.
"Bugün burada, Malezya hükümetini temsilen bulunmam sadece bir dayanışma göstergesi değil, aynı zamanda arayışın devam edeceğine dair bir taahhüt ve söz niteliği taşıyor."
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, içindeki 239 kişiyle birlikte 8 Mart 2014 tarihinde kaybolmuştu. Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 tipi uçak, Çin'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na gitmekteydi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › MH370 Uçağının Kayboluşunun 10. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nda öğrenciler ve öğretmenler senaryo gereği binayı tahliye etti. Tatbikatta depremden etkilenen ve yaralanan öğrenciler ambulansa bindirildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 135 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 32 milyon 930 bin 583,31 lira, işlem miktarı ise 2.771,08 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 594 bin 982,11 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.
Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Kar Festivali'nde öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı. Festivalde öğrenciler halay çekti, kayak yaptı ve kızakla kaydı. Ayrıca meşaleli kayak ve halk oyunları gösterisi düzenlendi. Festivalde yapılan konuşmada, üniversitenin kayak alanında da gelişmeyi planladığı belirtildi.
RTÜK, KADEM ve UMED işbirliğiyle düzenlenen panelde, senaristler ve oyuncular televizyon dizilerindeki kadın karakterlerin durumunu ve dizilerin topluma etkisini tartıştılar. Panelde, senarist Hilal Çelenk, dizilerdeki negatif karakterlerin izleyiciler üzerindeki etkisini anlattı ve içerik modalarının senaristlerin özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. Oyuncu Deniz Uğur ise dizilerdeki kötü karakterlerin cezasız kaldığı senaryoların sorun olduğunu vurguladı. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ise dizilerdeki şiddetin toplumdaki şiddeti artırdığını ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun durmasını bekledi. Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığı 11 derece olan Edirne'de ve 10 derece olan Kırklareli'nde sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından çiftçilere bağ budama eğitimi verildi. Eğitimde, çiftçiler bağ budama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Keban MYO'da bulunan bağ alanında yapılan çalışmalarda yerli üzüm çeşitlerinin adaptasyon kabiliyetlerinin ve verimlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu çalışmalar, Keban çiftçilerine örnek teşkil ederek ilçede üzüm yetiştiriciliği konusunda yeni bağların ekimine vesile oldu. Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamaları sürdüreceklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Yollarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Doğu ilçelerde çok kuvvetli yağış beklendiği ve olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?