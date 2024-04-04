MHP\'li Şerif Arslan, Alaca Belediye Başkanlığına başladı

MHP'den Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan, görevine başladı.
Alaca İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Alaca Belediyesi'ne giden Arslan, belediye çalışanlarınca karşılandı.
Burada vatandaşlarla dua eden Arslan, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
Törene, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan seçimlerde AK Parti yetkilileri, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan incelemenin ardından itirazı kabul ederek seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
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