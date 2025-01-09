MHP'den Bahçeli'ye Destek

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörün bitmesi için ortaya koyduğu tavrın çok kıymetli olduğunu, bu tutumun, haksız isnat, suçlama, aşağılama ve çamur atmalarla değersizleştirilemeyeceğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP camiası olarak, vaktiyle saflarında yer alıp çeşitli nedenlerle aralarından ayrılarak farklı partilerde siyasete soyunan "tatlı su milliyetçilerinin perişanlık ve derbederliklerini dehşet ve ibretle izlediklerini" ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesinden rahatsız olanların "ter ter tepindiğini, gürültü çıkardığını" belirten Yalçın, bu kişilerin nefislerini yenemeyerek saldırgan ve küfürbaz bir üsluba başvurduğunu savundu.

Yalçın, "Son günlerde MHP aleyhtarlığı ve hazımsızlığı kervanının başını, ümitsiz vaka Özdağ ile müsait Dervişoğlu çekmektedir. Bu ikisinin çıkardıkları avaza, yaydıkları kuru gürültüye bakmayınız. Bunların çığlıkları, aslında nefessiz kalmış iki kara vicdanın boğaz hırıltılarından ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Devlet Bahçeli, Genel Başkanlık makamına gökten zembille inmedi"

Dervişoğlu ve Özdağ'ın "Devlet Bahçeli aleyhtarlığından ve MHP düşmanlığından beslendiğini" ileri süren Yalçın, Bahçeli'nin adı üzerinden makam tartışması çıkaranlara, kendisinin Genel Başkanlık makamına gökten zembille inmediğini hatırlatmak istediklerini belirtti.

Bahçeli'ye karşı çıkmanın, "milliyetçi-ülkücü iradeye karşı çıkmak" anlamı taşıdığını savunan Yalçın, "Siyasi çıkar uğruna Türk milliyetçiliği davasına zarar verenleri tarih de millet de affetmez. Türk milliyetçiliği davasının bütün siyaset gemilerinin dümeni MHP'dedir. Lakin siyasi ihtirastan gözleri kör olanlara gerçeği göstermek, okyanusta devasa dalgalarla boğuşmaktan zordur." ifadelerini kullandı.

Yalçın, milletin terör belasından çok çektiğini, buna son vermenin zamanının çoktan geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın, terörün bitmesi ve anaların ağlamaması için ortaya koyduğu tavır, bu açıdan çok ama çok kıymetlidir. Bu tavır, müzakere, pazarlık gibi kavramlarla iğdiş edilemez. Bu tutum, haksız isnat, suçlama, aşağılama ve çamur atmalarla değersizleştirilemez. MHP aleyhtarlığını köpürtmek için olanca marifetlerini kullanmaya çalışanlar, başarısız olmakla kalmayacaklar, çırpındıkça batacaklardır. Sık sık müracaat ettikleri problemli dil, MHP muarızlarının sonunu getirecektir. Uyum gözetmeyen, diyalog üretmeyen, halkı tatmin etmeyen ve sürekli kavga atmosferini körükleyen ahlaksız siyasi telakki, yolda kalacaktır. MHP'nin tekerleğiyse asla tümsekte kalmayacaktır."