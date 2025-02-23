MHP'den Denetimli Serbestlik Düzenlemesi Çağrısı - Son Dakika
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MHP'den Denetimli Serbestlik Düzenlemesi Çağrısı

Feti Yıldız, suç tarihinin esas alınması gerektiğini belirtti, adaletsizliğin giderilmesini savundu.

23.02.2025 12:08
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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, denetimli serbestli uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek "Suç tarihi esas alınmalı, eşitlik ilkesine de aykırı olan bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış iyi halli hükümlüler, kalan cezalarını denetimli serbestlik altında çekmişti. 31 Temmuz 2023 itibarıyla ise Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmeyerek kalan sürenin denetimli serbestlik altında infaz edilmesine başlanmıştı.

Konuya dair paylaşımda bulunarak yeni bir düzenleme ile suç tarihinin esas alınması çağrısı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"COVID-19 salgını sırasında Temmuz 2023'te Çıkarılan Denetimli Serbestlik Düzenlemesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor. Yapılan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz etmelerini sağladı.

31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamadı. TBMM'de defalarca dile getirdiğimiz gibi; aynı cezayı alan iki kişiden birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerinin ki kanun yollarında yapılan gecikme sebebiyle kesin hüküm halini alamadı.

Kanun yollarında meydana gelen gecikme nedeniyle hüküm özlüye izafe edilecek bir kusur var mı? Yeni bir düzenleme yapılarak, suç tarihi esas alınmalı,eşitlik ilkesine de aykırı olan bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı."

Kaynak: ANKA

Feti Yıldız, Politika, Güncel, Hukuk, MHP, Son Dakika

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