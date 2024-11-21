MHP'den Türk milletine vurgulu destek - Son Dakika
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MHP'den Türk milletine vurgulu destek

MHP\'den Türk milletine vurgulu destek

Feti Yıldız, MHP'nin Türk tarihinin sorumluluğunu üstlendiğini ve milletin hakemi olduğunu belirtti.

21.11.2024 09:45
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ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldız, MHP'nin Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden bir kurumsal yapı olduğunu belirtti. MHP'li Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır. Adaletin Hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP'den Türk milletine vurgulu destek - Son Dakika

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