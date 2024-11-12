MHP'den 'Vakit Tamam' Videosu

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(ANKARA) - MHP tarafından 'vakit tamamdır söz konusu vatandır' başlığıyla yayınlanan videoda, "Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınızdaki bile sizi anlamaz" ifadeleri yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi X hesabından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafarından oluşan bir video "Vakit tamamdır söz konusu vatandır" sözleriyle paylaşıldı. Videoda dikkati çeken bazı sözler şöyle:

"Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen en yakınınızdaki bile anlamaz sizi. Hayırlarınız, evetleriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. Sen bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan görecekler, millet nasıl toplanacak üç hilalin ardından."