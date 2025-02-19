MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, 14 Şubat 2025 itibarıyla Devlet Bahçeli'nin taburcu olacağını ve kısa sürede mesaisine başlayacağını açıkladı. Bahçeli'nin sağlığına ilişkin yapılan spekülasyonları eleştiren Yıldız, iftira kampanyalarının devam ettiğini belirtti.

19.02.2025 02:19
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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Liderinin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" dedi.

'İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYALARIYLA GERÇEKLER ÇARPITILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR'

Bahçeli hakkında çıkan haberleri eleştiren Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, Liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir! Bilinmelidir ki, Türkiye'nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurt dışında yürütülen başarılı süreçler bazı odakları rahatsız etmiştir. Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirten Yıldız, "Ancak unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin tokadıyla yüzleşecektir! Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur! "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!" Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız! Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika

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