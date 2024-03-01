MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy Basın Mensuplarıyla Buluştu

MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy Basın Mensuplarıyla Buluştu

MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve seçimi kazanarak daha güzel günler geçirmek istediklerini söyledi. Ulusoy, geçmişteki hatalar için özür dileyerek, kendisini basın mensuplarıyla birlikte hissettiğini ifade etti.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Ulusoy, bir restoranda düzenlenen programda, seçimi kazanarak daha güzel günler geçirmek istediklerini söyledi.

Ulusoy, "Geçmişte sizi üzdüysem özür diliyorum. İnşallah seçimi kazanarak sizlerle daha güzel günler geçiririz. Çalışma hayatında bazı sıkıntılar olabiliyor maalesef ama ben şuna inanıyorum, kendimi sizden biri gibi hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Harun Ulusoy Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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