Microsoft'un MAI-DxO teşhis sistemi simülasyonda 2,3 kat daha doğru tanı koydu - Son Dakika
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Microsoft'un MAI-DxO teşhis sistemi simülasyonda 2,3 kat daha doğru tanı koydu

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Microsoft'un yapay zeka teşhis sistemi MAI-DxO, simülasyon testlerinde açık kaynak kullanan doktorlara göre yaklaşık 2,3 kat daha fazla doğru tanı koydu. Science dergisinde yayımlanan ve 304 karmaşık vakaya dayanan araştırmada gerçek hekimler yer almadı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft tarafından yürütülen araştırmada, şirketin yapay zeka destekli teşhis sisteminin geçmiş vaka verilerindeki hekim sonuçlarına kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştığı belirlendi.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen "MAI-DxO" isimli yapay zeka destekli tıbbi teşhis sisteminin performansı, doktorların geçmiş vakalara ilişkin sonuçlarıyla karşılaştırıldı???????.

Araştırma kapsamında, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 "karmaşık vaka" yapay zeka ajanları tarafından incelendi.

Bulgulara göre, "MAI-DxO", vakaları değerlendirirken kitap veya internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla yaklaşık 2,3 kat fazla doğru tanı koydu.

Öte yandan sistem, dış kaynaklara başvurmadan vakaya tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığında ise yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi.

Araştırmanın detayları, Science dergisinde yayımlandı. Bununla birlikte araştırma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş tıbbi vakalara dayanırken, karşılaştırmada gerçek hekimler yer almadı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaMicrosoftTeknolojiSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Microsoft'un MAI-DxO teşhis sistemi simülasyonda 2,3 kat daha doğru tanı koydu - Son Dakika
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