Mikrobiyota Sağlığına Dikkat! - Son Dakika
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Mikrobiyota Sağlığına Dikkat!

27.06.2025 19:30
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Prof. Dr. Altındiş, sağlıklı mikrobiyota için beslenme ve yaşam tarzı önerileri verdi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, "27 Haziran Dünya Mikrobiyom Günü" kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Altındiş, yaptığı açıklamada, mikrobiyotanın insan vücudunda özellikle bağırsak, ağız, cilt, vajina gibi bölgelerde yaşayan bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaların tümüne verilen ad olduğunu ve insanların kendi hücrelerinden daha fazla mikrobiyal hücre taşıdığını ifade etti.

Mikrobiyotanın bağışıklık sisteminin eğitilmesinde, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında, vitamin üretiminde, zararlı mikropların dışlanmasında, duygu durum ve beyin sağlığında kritik rol oynadığını aktaran Altındiş, "Gereksiz veya sık antibiyotik kullanımı, aşırı hijyen, yetersiz lifli gıda tüketimi, düşük çeşitlilikte beslenme, yoğun stres, uykusuzluk, gıda katkı maddeleri, yüksek şekerli yiyecekler, sezeryan doğumlar ve anne sütü eksikliği dengesini bozar." ifadelerini kullandı.

Altındiş, mikrobiyota bozulduğunda, sindirim sorunlarının yaşandığını, otoimmün hastalıkların, tip 2 diyabet ve obezite, duygudurum bozuklukları, cilt hastalıkları, gıda intoleransları ve alerjileri, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi durumların yaşandığını kaydetti.

"Sağlıklı bedenin temeli sağlıklı mikrobiyotadır" mottosuyla nasıl düzenleneceği konusunda önerilerde bulunan Altındiş, şunları aktardı:

"Doğal, çeşitli ve liften iyi beslenin. Renkli sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllar tüketin. Yoğurt, kefir, turşu, kombucha gibi fermente gıdalara yer verin. Gereksiz antibiyotiklerden kaçının, doktor önerisi olmadan kullanmayın. Stresi yönetin ve düzenli uyuyun. Doğada vakit geçirin, toprakla temas, hayvanlarla ilişki, doğal ortamlar mikrobiyota çeşitliliğini destekler."

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Mustafa Altındiş, Eğitim, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikrobiyota Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

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