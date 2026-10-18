Milano'da 160 kişi gözaltına alındı, Meloni'nin toplantı çağrısı basına yansıdı

İtalya'nın Milano kentinde dün hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda çıkan olayların ardından kent merkezi bugün de şiddet olaylarına sahne oldu.

Ülkenin kuzeyindeki finans, endüstri ve moda kenti olarak bilinen Milano'da iki gündür şiddetli protestolar yaşanıyor.

Bazı gençlerin bugün öğleden sonra Duomo Meydanı ve civarında 10'ar ve 20'şer kişilik gruplar halinde toplanması üzerine güvenlik güçleri meydanda ek önlemler aldı.

Duomo Meydanı'na çıkan Via Torino Caddesi gibi çevre sokaklara dağılan yüzleri kapalı siyah giyimli göstericiler, pek çok ünlü mağazanın ve süpermarketlerin vitrinlerine zarar verirken, bazı eylemcilerin de buraları yağmaladıkları görüldü.

Via Torino Caddesi dışında şehrin Cairoli ve Moscova gibi semtlerinde de çok sayıda mağaza ve dükkanda büyük çapta hasar oluştu.

Olaylar sırasında bazı göstericiler, restoranların masalarını ve çöp kutularını sokaklara bariyer yapmak için kullanırken, kimileri??????? polis araçlarına taş, ses bombası, fişek, yangın tüpü attı.

Güvenlik güçlerinin de göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak, yer yer copla müdahale ederek karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

Şehri gezmeye gelen bazı turistlerin de göstericilerin hedefi olmayan dükkanlara sığınmaya çalıştıkları görüldü.

İtalyan ANSA ajansının Milano Emniyetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, sadece bugünkü olaylarda 160 kişi gözaltına alındı. Haberde, bunların yüzde 80'inin reşit olmayan gençlerden oluştuğu belirtildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni'nin son günlerde yaşanan olaylar doğrultusunda kamu güvenliğiyle ilgili birimleri yarın toplantıya çağırdığı basına yansıdı.