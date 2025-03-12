Milas Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım İmkanı

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, kapılarını yarın açacak Güney Ege 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Milas Belediyesi, Ege Bölgesi'nin dört bir yanından gelen profesyonelleri, üreticileri, girişimcileri ve ziyaretçileri, 13-16 Mart 2025 tarihlerinde bir araya getirecek 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ulaşım konusunda vatandaşların yanında olacak. Belediye, vatandaşlar için Atapark Meydanı'ndan ücretsiz olarak araç kaldıracak.

Belediye, 09.00 ile 19.30 saatleri arasında saat başı Atapark Meydanı'ndan araçlarla vatandaşları fuar alanına taşıyacak. Fuar ziyaretini tamamlayan vatandaşlar ise buçuklu saatlerde kalkacak araçlarla Atapark Meydanı'na geri dönebilecek.