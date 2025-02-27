Milei'den Yargı Hamlesi

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, senatonun onayını almadan iki yargıcı Yüksek Mahkeme'ye kararname ile atadı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Milei hükümeti, federal yargıç Ariel Lijo ve hukukçu Manuel Garcia Mansilla'nın senato tarafından onaylanmaması üzerine kararname ile söz konusu iki yargıcın atamasını gerçekleştirdi.

Kongrenin tatilde olmasını fırsat bilen Milei, anayasal bir maddeyi kullanarak senato onayı gerektiren pozisyonları geçici olarak doldurabileceğini belirtti.

Hükümetin daha önce aday gösterdiği yargıçlar, senatoda gerekli çoğunluğu sağlayamadıkları için kabul edilmemişti.

Milei'nin iki yargıcı ataması, senatodaki Peronist blok tarafından sert şekilde eleştirildi.

Muhalefet, Milei hükümetinin Anayasayı ihlal ettiğini ve atanan iki yargıcın haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bu görevleri yapmaya uygun olmadığını savundu.

Analistler, Milei'nin reformist gündemi doğrultusunda yargı desteği arayışında olduğunu ve bu hamlenin, son dönemdeki kripto para dolandırıcılığı skandalından dikkatleri başka yöne çekme çabası olabileceğini öne sürüyor.