Milli Saraylar 2024 yılında 8 milyon 709 bin turisti ağırladı - Son Dakika
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Milli Saraylar 2024 yılında 8 milyon 709 bin turisti ağırladı

Milli Saraylar bünyesindeki tarihi ve kültürel miras eserleri, 2024'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer aldı.

01.01.2025 14:46
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Milli Saraylar bünyesindeki tarihi ve kültürel miras eserleri, 2024'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer aldı.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024'te Milli Sarayları ziyaret edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 7 milyon 261 bin 241'den, 8 milyon 709 bin 27'ye yükseldi.

Tarihi miras eserlerinin önde gelen yapılarından Topkapı Sarayı 4 milyon 683 bin 250, Dolmabahçe Sarayı ise 1 milyon 384 bin 383 kişiyi konuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Temmuz 2024'te halkla buluşan Yıldız Sarayı, açıldığı günden itibaren 447 bin 586 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yaz aylarında bahçesi ve rıhtımı geç saatlere kadar açık bulunan Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'nı, 649 bin 460 turist ziyaret etti. Küçüksu Kasrı da 203 bin 133 kişinin ziyaret güzergahı arasında yer aldı.

Sanatseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 512 bin 674'e ulaştı. Müze, zengin koleksiyonu, bahçesi ve atmosferiyle öne çıktı.

Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Ankara Palas, kapılarını ziyaretçilere açtığı 21 Şubat 2024'ten itibaren 188 bin 471 kişiyi konuk etti. Cam sanatının nadide eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 175 bin 480 ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Saraylar 2024 yılında 8 milyon 709 bin turisti ağırladı - Son Dakika

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