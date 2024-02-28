Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

28.02.2024 21:05  Güncelleme: 21:08
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- Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi\'ni ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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