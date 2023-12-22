Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi•
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve aralarında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu heyetle bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığındaki ziyarette, Erzurum'un yerel yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi.
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