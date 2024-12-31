Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Iğdır\'da İncelemelerde Bulundu

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Bakan Güler, valiliği ziyaret ederek Vali Ercan Turan'la görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemede bulunmak Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır kenti Iğdır'a geldi. Iğdır Valiliğini ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasıyla karşılandı. Şeref defterini imzalayan Güler, Vali Ercan Turan'la görüşerek şehir hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler ve beraberindekiler askeri birlikleri ziyaret edeceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,