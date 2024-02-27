Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere\'ye gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.' ifadesi kullanıldı.

27.02.2024 14:09
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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