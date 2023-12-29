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Milli torpido 'AKYA' hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
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Milli torpido 'AKYA' hedefi 12'den vurdu

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli torpido 'AKYA', TCG Preveze Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Savunma Sanayi Başkanlığı, 'Mavi Vatan' vurgusu yaparak, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

29.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:13
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- Milli torpido 'AKYA' hedefi 12'den vurdu

ANKARA - Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli torpido 'AKYA' TCG Preveze Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Mavi Vatan' vurgusu yapılarak, "Mavi Vatan'ın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Milli torpido \'AKYA\' hedefi 12\'den vurdu
Kaynak: İHA
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Mavi Vatan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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