Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu

TAMPA, 12 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentinde etkili olan Milton Kasırgası nedeniyle devrilen ağaçlar, 10 Ekim 2024.
Milton Kasırgası, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletini şiddetli rüzgarlar, yıkıcı hortumlar ve yoğun yağışlarla etkisi altına aldı. Kasırga, Perşembe öğle saatleri itibarıyla en az 10 kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı.
Çarşamba gecesi Florida'nın batı-orta kıyılarında Kategori 3 fırtına olarak karaya çıkan Milton Kasırgası, eyaletin orta kesimlerine doğru hızla ilerlerken Kategori 1'e kadar zayıfladı. (Fotoğraf: Ryan Brock/Xinhua)
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