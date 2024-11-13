Minik Osman\'dan Sevimli Yardım

Samsun'un Yakakent ilçesinde oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, görenleri gülümsetti.
Yakakent Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım çalışması sırasında belediye işçilerinin yanına oyuncak el arabası ile gelen küçük çocuk, işçilere yardım etmek istedi.
Belediye işçileri küçük çocuğun el arabasını kumla doldurarak talebini geri çevirmedi.
Bir süre işçilere yardımcı olan minik Osman Alp'in sevimli halleri görenleri gülümsetti.
Belediye işçileri küçük çocuğa teşekkür ederek çikolata hediye etti.
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