Miniklerin Kalbinde Kahraman

Direksiyon başında değil, kalplerde kahraman oldu

Servisinde taşıdığı minik öğrencilere bahçesini açtı, gönüllerde taht kurdu

Çocukları sadece okula değil, sevgiye de götürdü: "Ben onları serviste değil, kalbimde taşıyorum"

SAKARYA - Günümüzde örneği neredeyse kalmayan bir iyilik hikayesi Sakarya'nın Arifiye ilçesinden geldi. Emekli olduktan sonra okul servisi şoförlüğü yapmaya başlayan Salih Öztaş ve ona yardımcı olan eşi Hanife Öztaş, taşıdıkları minik yüreklere yalnızca güvenli bir yolculuk değil, aynı zamanda sevgi, ilgi ve neşe dolu hatıralar da hediye ediyor.

Arifiye Kaymakamlığı'ndaki görevinden emekli olduktan sonra meslek hayatına okul servis şoförü olarak devam eden ve işini sadece direksiyon başı görevi olmayarak gören Salih Öztaş, kısa sürede çocukların kalbini kazandı. Onu ve eşini farklı kılan yalnızca sorumlulukları değil, yürekleriyle yaptıkları işler oldu. Her gün araçlarında taşıdıkları Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencilerini kendi çocukları gibi benimseyen Öztaş çifti, iki yıl önce başlattıkları sosyal etkinliği bu yıl da sürdürerek, çocukların hem yüzünü güldürdü hem de kalpleri ısıttı.

Okuldan bahçeye, sevgiyle dolu bir durak

Geleneksel hale getirilen etkinlikte; bahçede gönüllerince eğlenerek oyunlar oynayan çocuklara Salih ve Hanif Öztaş çifti, mangalın yanı sıra hazırladıkları çeşitli yiyecekleri ikram etti. Piknik havasında geçen programın sonunda ise hediyelerini de alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Hem öğrencilerin hem de velilerin gönlünde taht kurarak 'böyle güzel insanlar iyi ki hala varlar' dedirten Öztaş çifti, işlerine gösterdikleri sevgi ve saygıyla örnek bir toplumsal sorumluluk sergiledi.

"Çocukların mutluluğu, bizi daha fazla mutlu ediyor"

Etkinliğin ailelerden izin alınarak organize edildiğini söyleyen Salih Öztaş, "Çocukların sene sonunda motivasyonlarını artırmak için evimizin bahçesinde piknik tarzı organizasyon yapıyoruz. Geçtiğimiz iki sene boyunca yaptık ve bu sene de nasip oldu. Aileler ve çocuklar memnun kalmıştı. Bu sene çocuklar daha da fazla hevesli. Bizde onların isteğini kırmamaya çalışıyoruz. Servisçiliği biraz daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Çocuklara sadece parasını al, zarfını al evine bırak gözüyle bakmıyoruz. Eşim ile birlikte yapıyoruz bu işi zaten kendisi iş olsun diye değil, severek isteyerek yapıyor. Hosteslik yapıyor ve çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyor, kendi çocuklarımızdan daha iyi bakıyor diyebilirim. Ben her ne kadar direksiyonda olsam da eşim daha fazla çocuklar ile haşır neşir oluyor. Çocukların mutluluğu bizi daha fazla mutlu ediyor" dedi.

"Küçük şeyler bunlar ama çocukların çok hoşuna gidiyor"

Geçtiğimiz iki sene boyunca yaptıkları etkinliklerin ardından güzel dönüşler aldıklarını ve bu etkinliği önümüzdeki senede devam ettirmek istediğini ifade eden Öztaş, "Bu sene de organizasyonumuzu yaptık ve darısı seneye inşallah. Etkinlik günü çocuklarımızı okuldan alıyoruz, evlerine götürmek yerine bahçemize getiriyoruz. Onlar gelmeden önce bahçeyi çocukların hoşuna gidecek şekilde hazır ediyoruz. Onlar da buraya geldiklerinde gönüllerince eğleniyor. Çeşitli hediyeler vermeye çalışıyoruz. Bu sene Ankara'dan yeğenimiz Yavuz Koç sağ olsun hediyelere katkıda bulundu, Allah razı olsun ondan. Tabi bu hediyeler ile birlikte çocuklar iyice mutlu oluyor. Bir dahaki seneyi daha çok istiyorlar. Küçük şeyler bunlar ama çocukların çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

"Ailelerin güvenine layık olmaya çalışıyoruz"

İşine gösterdiği saygı sebebi ile velilerin de takdirini kazanan Salih Öztaş, "Velilerin dönüşü çok güzel oluyor, onlar da memnun kalıyor bu durum karşısında. Bugün bir tanesi mesaj atmıştı, 'bizim sizin ile çok farklı bir bağımız oldu, kızım size başka bir gözle bakıyor' diye. Ben de kendisine, çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmadığımızı söyledim. Eşim onları servisten indirirken, bindirirken; montunu, çantasını veya saçını düzeltiyor. Varsa bir dağınıklığını onu gidererek gönderiyor okula. Tabi bu esnada okulun önüne yanaşınca fark ediliyor bu durum öğretmenlerin de dikkatini çekiyor. İyisini yapmaya çalışıyoruz, inşallah yapıyoruzdur bu şekilde hoşumuza gidiyor. Öğrencilerden bir tanesi okul çıkışında geliyor onunla birlikte toplam 16 öğrencim var. Hatta nasip oldu bu sene servis aracını yeniledik, çocuklar daha konforlu seyahat edebilsin diye. Aileler, biz ve çocuklar da rahat etsin diye işimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Veliler, çocukları servis aracımıza bindiğinde akıllarına kötü bir şey gelmiyor ve güveniyorlar bize, biz de o güvene layık olmaya çalışıyoruz. ve inşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Ben onları serviste değil, kalbimde taşıyorum"

Hanife Öztaş, "Çocukları çok seviyorum ve ben onları serviste değil, kalbimde taşıyorum. Hepsi benim için çok değerli. Çocuklar sabah okula giderken servise bindiklerinde bazen uykusuz olabiliyorlar tabi ben de onların uykularını açabilmek için 'ne kadar güzelsin, saçınız ne güzel olmuş, hangi parfümü sıktın ne kadar güzel kokuyorsun' diyerek sohbete başlıyorum. Okuldan çıktıklarında da yorulmuş oluyorlar bu kez de farklı sohbetler açıyorum, erkek çocukları ile futbolu konuşmaya çalışıyorum. Bunu bir iş olarak yapmıyorum, çocukları sevdiğim için eşimin yanında gidip geliyorum" şeklinde konuştu.

"Doyasıya eğlendik"

Bahçede yapılan etkinlikte gönüllerince eğlenen ve mutlulukları adeta yüzlerine yansıyan çocuklar ise, "Oyunlar oynayıp doyasıya eğlendik, yemek yedik. Çok iyi geçti, mutluyuz" dediler.