Minsk'te Turizm Çalıştayı Düzenlendi

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MİNSK, 23 Şubat (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen turizm çalıştayında konuşma yapan Belarus Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı Oleg Andreychik, 19 Şubat 2025.

Çin'in Belarus Büyükelçiliği ve Belarus Spor ve Turizm Bakanlığı birlikte Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Çin Kültür Merkezi'nde tur operatörlerine yönelik bir çalıştay düzenledi.

Çarşamba günkü etkinliğe turizm ve kültür işbirliği fırsatlarını keşfetmek üzere Çin ve Belarus'tan yaklaşık 30 seyahat acentesi ve havayolu şirketinin temsilcileri katıldı. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)