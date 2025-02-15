Miryokefalon Kalesi Paneli Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde "Yıkık Miryokefalon Kalesinin Keşfi ve Kufi Vadisi Paneli" gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Toplantı Salonu'nda düzenlenen panel, Dr. Hakan Arslantürk'ün moderatörlüğünde yapıldı.

Panelde, Pamukkale Üniversitesi'nden akademisyenler Prof. Dr. Hasan Kara, Doç. Dr. İbrahim Balık, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Kaya, Dr. Mehmet Yağcı ve araştırmacı-yazar Münir Sayhan, Miryokefalon Savaşı ile ilgili konuşma ve sunum yaptı.

Arslantürk, panelin sonunda Prof. Dr. Selim Kaya ve ekibinin "Hocalar, Sandıklı, Kızılören ve Çevresi Miryokefalon Savaş Alanı Tespiti Projesi" isimli yüzey araştırması projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edildiği ifade etti.

Panele, Hocalar Kaymakamı Nursen Yüce, Belediye Başkanı Ali Arslan, ilçe protokolü, davetliler ve vatandaşlar katıldı.