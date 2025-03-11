Mississippi'de Ambulans Helikopter Düştü - Son Dakika
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Mississippi'de Ambulans Helikopter Düştü

Madison'da ambulans helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, kaza soruşturuluyor.

11.03.2025 09:50
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HOUSTON, 11 Mart (Xinhua) -- ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinin Madison kentinde pazartesi günü bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer hayatını kaybedenlerden birinin pilot, diğer ikisinin ise hastane çalışanı olduğunu bildirdi.

Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi, kaza sırasında uçakta hasta bulunmadığını belirtti.

Madison Şerif Ofisi helikopterin yoğun ağaçlık bir alana düştüğünü söyledi.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mississippi'de Ambulans Helikopter Düştü - Son Dakika

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