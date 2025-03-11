Mississippi'de Hava Ambulansı Düştü

MADISON ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içerisinde 3 kişi bulunan hava ambulansının düştüğü belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

İlk belirlemelere göre, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğünün belirtildiği açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.