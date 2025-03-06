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Mobbingle Mücadelede Yeni Genelge

Bakan Işıkhan, iş yerlerinde mobbingin önlenmesi için yeni genelge ve kurul yapısını açıkladı.

06.03.2025 16:47
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi ile Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını belirterek, "Amacımız; çalışma hayatında karşılaşılan ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi ile Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını bildirdi. Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık. Temel amacımız, çalışma hayatında karşılaşılan ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/3 Sayılı İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak, politika üretme noktasında aktif bir yapıya kavuşturuldu. Kurul üyeleri revize edilerek ve Kurula katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurulun yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi. İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Çalışan haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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