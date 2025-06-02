Mobil Hizmet Kalitesi Denetimi Başlıyor - Son Dakika
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Mobil Hizmet Kalitesi Denetimi Başlıyor

02.06.2025 14:06
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kapsama ve hizmet kalitesi denetim sisteminin detaylarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu: "Yerleşim yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller ve demiryolları kapsama alanı ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamuoyu görüşüne sunulduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla vatandaşın doğrudan yaşadığı deneyime dayalı bir denetim sistemine geçileceğini belirtti. Yeni sistemle birlikte vatandaşın gerçek kullanım deneyimine dayalı bir denetim modeline geçileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Artık 'İnternet çekmiyor', 'telefon çekmiyor' gibi şikayetler teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebilecek" dedi.

Saha ölçüm yetkisi verilecek kuruluşlar belirlenecek

Bakan Uraloğlu, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirileceğini açıkladı. Yetki alacak kuruluşların envanterinde; tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını ifade eden Uraloğlu, "Ayrıca bu kuruluşlarda saha ölçüm işini yapacak personel BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacak. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek; ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak" açıklamasında bulundu.

Sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin de sona ereceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçüm gerçekleştirebilecek. Yapılacak tüm ölçümler, BTK'nın belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bu kuruluşlara beş yıl geçerli yetki belgesi verilecek. Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek."

Kapsama haritaları güncellenecek

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek" diye konuştu.

Uraloğlu, yönetmelikle birlikte, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını söyledi.

Standartlara uymayana idari yaptırım

Yönetmelik taslağının, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere yönelik idari yaptırım süreçlerini de kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımlar söz konusuydu; ancak yeni yönetmelikle özellikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları daha da yükseltildi. Süreçler daha net tanımlandı ve yaptırımlar daha şeffaf hale geldi. Denetim sonucunda, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabilecek" dedi.

"Hedefimiz daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak"

Yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz; daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak. BTK zaten sahada düzenli ve titiz ölçüm-denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu yeni yönetmelikle, bu süreci daha da sistematik hale getiriyor, standartların uygulanmasında çıtayı çok daha yukarı taşıyoruz."

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Hizmet Kalitesi Denetimi Başlıyor - Son Dakika

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