Moğolistan'da aşırı kış koşulları nedeniyle 3 milyondan fazla çiftlik hayvanı öldü - Son Dakika
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Moğolistan'da aşırı kış koşulları nedeniyle 3 milyondan fazla çiftlik hayvanı öldü

Moğolistan'da yaşanan aşırı kış koşulları, bu kış 3 milyondan fazla çiftlik hayvanının ölümüne neden oldu. Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre, Moğolistan bu kış normalden çok daha fazla kar gördü ve ülke topraklarının yüzde 80'inden fazlası 100 santimetreye ulaşan kalınlıkta karla kaplandı. Moğolistan, hayvancılığın teşvik edilmesiyle ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

04.03.2024 13:14
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ULAN BATUR, 4 Mart (Xinhua) -- Moğolistan'da "dzud" olarak bilinen aşırı kış koşulları, bu kış 3 milyondan fazla çiftlik hayvanının ölümüne neden oldu.

Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Dzud nedeniyle Moğolistan genelinde şu ana kadar en az 3.089.420 çiftlik hayvanı öldü" ifadesini kullandı.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre, Moğolistan bu kış normalden çok daha fazla kar gördü ve şu ana kadar ülke topraklarının yüzde 80'inden fazlası 100 santimetreye ulaşan kalınlıkta karla kaplandı.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan, sert kış koşulları ve hayvan ölümleri nedeniyle afet hazırlıklarını kısa süre önce yüksek alarm seviyesine yükseltmişti.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moğolistan'da aşırı kış koşulları nedeniyle 3 milyondan fazla çiftlik hayvanı öldü - Son Dakika

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