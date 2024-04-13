Moğolistan\'da sert kış koşulları ve hayvan ölümleri

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KONUM: Ulan Batur, Moğolistan
Sert kış koşulları ve ölen hayvanların çeşitli görüntüleri
Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu (SEC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede "dzud" olarak bilinen sert kış hava koşullarının neden olduğu hayvan ölümlerinin sayısının bu kış şimdiye kadar 6,3 milyona yükseldiğini bildirdi.
SEC'den yapılan açıklamada bu rakamın ülkenin 2023 yılı sonunda belirlenen toplam hayvan nüfusunun yüzde 9,6'sını oluşturduğu belirtildi.
Ülkenin 21 vilayeti arasında, doğu Sukhbaatar 1,5 milyondan fazla çiftlik hayvanı ölümüyle dzud'dan en çok etkilenen vilayet oldu.
"Dzud", zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılan bir Moğol terimi.
Geçtiğimiz kış Moğolistan'da 1975'ten bu yana görülen en yüksek kar yağışı gerçekleşti ve topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı 100 santimetre kalınlığa kadar karla kaplandı.
Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre Moğolistan topraklarının yüzde 5'inden fazlası hala karla kaplı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)
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