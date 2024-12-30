Moğolistan'daki Çiftlik Hayvanı Nüfusu Azaldı

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ULAN BATUR, 30 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'daki çiftlik hayvanı nüfusu 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azalarak 57,6 milyona geriledi.

Ulusal İstatistik Ofisi, bu azalmanın geçen kış hayvanları olumsuz etkileyen ve "dzud" olarak bilinen şiddetli kış koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle hayvanların hayatta kalma mücadelesi verdiği şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Ofisin son yıllık çiftlik hayvanı sayımına göre, ülkedeki toplam besi hayvanlarının yüzde 42,5'ini koyunlar, yüzde 39,8'ini keçiler, yüzde 8,8'ini büyükbaş hayvanlar, yüzde 8,1'ini atlar ve yüzde 0,8'ini develer oluşturuyor.

21 vilayetten oluşan ülkede, en kuzeyde yer alan Hövsgöl vilayeti 5,2 milyon ile en fazla hayvan sayısına sahip. Onu, 5,1 milyon hayvanla orta kesimdeki Övörhangay ve 4,2 milyon hayvanla Tuv vilayetleri takip ediyor.

Göçebe gelenekleriyle bilinen Moğolistan'da hayvancılık kritik öneme sahip sektör.

Moğolistan'da hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygun çözüm olarak görülüyor.