Monex, Meksika Ekonomisi İçin Risk Uyarısı - Son Dakika
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Monex, Meksika Ekonomisi İçin Risk Uyarısı

Monex Grubu, küresel ticaret ve Meksika ekonomisi için yeniden yapılandırma riski konusunda uyardı.

13.02.2025 13:41
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MEKSİKO, 13 Şubat (Xinhua) -- Meksikalı Monex Finans Grubu, küresel ticaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası başta olmak üzere karşı karşıya olduğu çeşitli riskler nedeniyle 2025'te yeniden yapılandırılma sürecine girebileceği uyarısında bulundu.

Grubun çarşamba günü açıklanan özel raporunda, "Bu durum küresel ticareti bir kez daha yeniden şekillendirebilir, enflasyonist baskı yaratabilir ve merkez bankalarını zorlayabilir" ifadeleri yer aldı.

Monex, Avrupa Birliği gibi bölge ve ülkelerde daha sert bir yavaşlamanın görülmesiyle ekonomik faaliyetlerin zayıflaması ve artan jeopolitik gerginlikler gibi diğer risklere de dikkat çekti.

Meksika ekonomisinin "kayda değer yavaşlama" yaşadığının kaydedildiği raporda Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un "Meksika Planı'nın" ekonomik istikrar için kilit öneme sahip olduğunu vurgulandı.

Raporda ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülebilmesi için ABD ile devam eden diplomatik müzakerelerin önemine de dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamış, ancak daha sonra müzakerelerin devam edebilmesi için kararnameyi bir ay süreyle askıya almıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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