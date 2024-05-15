Moritanya'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moritanya'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti

Moritanya\'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti

Moritanya ordusu, Atar kentindeki askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçaktaki teknik arıza sonucu gerçekleşen kaza sonrasında ordu, olayın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma başlattı.

15.05.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Atar kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Atar'daki Askeri Havacılık Okuluna ait "SF260" tip eğitim uçağının, rutin eğitim uçuşu sırasında teknik arıza sonucu düştüğü belirtildi.

Uçaktaki iki subayın hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ordunun "olayın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için derhal soruşturma başlattığı" kaydedildi.

Kaynak: AA

Moritanya, Ulaşım, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Moritanya'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement