Moritanya'da Siyasi Diyalog Başlıyor

Güncel

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, 29 Haziran'da düzenlenen seçim sonrası ülkedeki muhalefetin de katılacağı kapsamlı bir siyasi diyalog sürecinin yakında başlayacağını bildirdi.

Gazvani, ülkenin bağımsızlığının 64. yıl dönümü dolayısıyla halka hitaben konuşma yaptı.

Hükümetin, "ulusal konularda istişarede bulunmak amacıyla önümüzdeki aylarda ülkedeki farklı siyasi partilerle iletişim kurmaya başlayacağını" dile getiren Gazvani, diyaloğun, kapsamlı, açık sözlü ve sorumlu olacağını, kibirden ve kısır tartışmalardan uzak olacağını belirtti.

Gazvani, diyaloğun başarılı olması için yeni bir mekanizma oluşturulacağına dikkati çekerek, "Demokrasiyi güçlendirmek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlamlaştırılmasını, yargının reformu, yargı altyapısının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere anayasal kurumların geliştirilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Hukuk devleti ve kurumlarını inşa etmeye devam etmenin önemini vurgulayan Gazvani, siyasi diyaloğun Moritanya için ilerleme ve refah sağlanmasına katkıda bulunacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

Gazvani'nin 29 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından muhalefet, seçim sürecine itiraz ederek siyasi diyalog talep etmişti.

Moritanya, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmıştı.