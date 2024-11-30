Moskova'da Buz Pateni Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Moskova'da Buz Pateni Sezonu Açıldı

Moskova\'da Buz Pateni Sezonu Açıldı

Moskova'da VDNH Fuar Merkezi'nde açılan buz pateni pisti, 20 bin m² alanıyla dikkat çekiyor.

30.11.2024 00:46
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Rusya yeni yıl kutlamaları için hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonu açıldı.

Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle yapıldı.

Törene, VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.

VDNH Fuar Merkezi yetkililerinden Gahara Şurayeva, yaptığı konuşmada, açılan pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu söyledi.

Şurayeva, "Bu pistin büyüklüğü 20 bin metrekareden fazla. Burada yaklaşık 5 bin kişi aynı anda kayabilecek." dedi.

Rus vatandaşlarından Mariya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.

Pistte yeni yılın yaklaştığının hissedildiğini belirten Mariya, "Burada güzel insanlarla birlikte büyük keyif alacağım. VDNH yönetimine her yıl bizlere bu mucizeyi yarattıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İrina da buradaki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu buraya patende kaymak için geleceğini dile getirdi.

Tören, buz pateni gösterisiyle devam etti. Açılışın ardından ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.

Kışın sonuna kadar kent sakinleri, VDNH Fuar Merkezi ve Moskova'nın diğer noktalarında açılan buz pateni pistini ziyaret edebilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'da Buz Pateni Sezonu Açıldı - Son Dakika

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