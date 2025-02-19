Moskova'da Doğan İlk Dev Panda Katyuşa'ya Hediyeler!

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MOSKOVA, 19 Şubat (Xinhua) -- Dev panda Katyuşa (sağda) ve annesi Ding Ding, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yemek yiyor, 18 Şubat 2025.

Moskova Hayvanat Bahçesi'nde doğan Rusya'nın ilk dev panda yavrusu Katyuşa'ya hediye olarak yeni bir sandalye ve tahta bir at verildi.

Katyuşa'nın anne ve babası Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü anısına Rusya'ya gönderilmişti. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)