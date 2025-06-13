Moskova'da Rusya Günü Kutlaması

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Parkı'nda Rusya Günü'nü kutlamak için ulusal bayrak çekme törenine katılan Rus ulusal bayrağının renklerini giymiş gençler, 12 Haziran 2025.
Rusya Günü, Rusya Federasyonu Halk Temsilcileri Birinci Kongresi'nin, 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği tarihi ifade ediyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
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