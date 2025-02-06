Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Moskova'da Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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